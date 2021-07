Czym jest system komunikacji dachowej?

O tym, że warto zainwestować w wysokiej jakości oraz odpowiednio rozmieszczone i zamontowane stopnie oraz ławy kominiarskie, mówi Zbigniew Paturej - uczestnik programu SUPERDEKARZ i Certyfikowany Dekarz Braas.

Co składa się na system komunikacji dachowej?

Myśląc o systemie komunikacji dachowej w pierwszej kolejności wymienia się stopnie i ławy kominiarskie, ale wjego skład wchodzą również dachówki pod stopień dopasowane do danego modelu i łuki wspierające do ław kominiarskich. Montaż tych akcesoriów jest niezbędny w przypadku budynków z dachami o spadku powyżej 25% i pokrytych materiałami łamliwymi, do czego właścicieli budynków obliguje Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dekarze zalecają jednak ich montaż również w przypadku stosunkowo płaskich dachów, ponieważ zimą poruszanie się po nich może być niebezpieczne, a kominiarz może odmówić wejścia na dach, po którym nie ma jak się bezpiecznie przemieszczać ze względu na śliskie lub oblodzone podłoże.

Kiedy planować system komunikacji dachowej?

Zaprojektowanie komunikacji dachowej na wczesnym etapie projektu dachu jest ważne dlatego, że na rynku są dostępne stopnie i ławy kominiarskie o różnych sposobach montażu. Stopnie mogą być montowane na wspornikach mocowanych do krokwi lub łat, lub na specjalnych dachówkach pod stopień. Sposób montażu może wynikać wprost z wybranego modelu, np. w przypadku dachówek betonowych Tegalit i Teviva marki BMI Braas istnieją specjalnie zaprojektowane dla tych modeli dachówki aluminiowe pod stopień.

Jeszcze w fazie projektowania dachu warto podjąć decyzję o zastosowaniu i rozmieszczeniu stopni. Montaż jest możliwy na dachu gotowym, ale zdaniem dekarzy, wymaga on większych nakładów pracy oraz kosztów po stronie klienta. Istnieją wytyczne opisujące prawidłowy montaż stopni w zależności od kąta nachylenia dachu, o czym powinien wiedzieć profesjonalny wykonawca.

- Stopnie w dachach o nachyleniu mniejszym niż 45˚ powinno się montować w co drugim rzędzie dachówek w odległości 70 cm od siebie. Przy nachyleniu dachu większym niż 45˚ zaleca się montować stopnie w każdym rzędzie w odległości 40 cm. Powinny one tworzyć swego rodzaju „drabinę”, która prowadzi do ważnych miejsc na dachu - czyli komina, masztu antenowego czy instalacji fotowoltaicznej. Ławy kominiarskie należy ulokować jak najbliżej tych miesc w taki sposób, aby można było na nich bez ryzyka stanąć podczas wykonywanej pracy. Odległości między stopniami a ławami powinny wynosić mniej więcej tyle, ile wynosi średnia długość kroku dorosłej osoby – objaśnia Superdekarz Zbigniew Paturej, który na co dzień prowadzi firmę Zakład Ciesielsko-Dekarski we Wręczycy Małej, woj. śląskie.

Jak wejść się na dach?

Zanim skorzystamy z komunikacji dachowej, musimy się dostać na dach. I dlatego na etapie budowy trzeba określić, jak chcemy tam dotrzeć - z wewnątrz czy z zewnątrz budynku.

- Jeśli z wnętrza budynku, to służą do tego tzw. wyłazy (poddasze nieużytkowe) i okna wyłazowe (w przypadku poddasza użytkowego). Jeśli wejście będzie z zewnątrz, to montuje się drabinki lub schody. Jeśli zdecydujemy się na drabinę, to warto wybrać taką, której górna część jest zamontowana na stałe, a dolną dokręcamy w razie potrzeby wejścia na dach. Takie rozwiązanie utrudni wejście na dach potencjalnemu złodziejowi lub dzieciom – radzi Zbigniew Paturej.

Co rekomendują kominiarze?

Ponieważ system ma służyć do bezpiecznego przemieszczania się po dachu i jest to inwestycja obliczona na lata, bardzo ważna jest jakość produktów. Muszą być one odporne na uszkodzenia mechaniczne i zmienne warunki atmosferyczne. Powierzchnia stopni i ławy powinna być ażurowa, co zapobiega gromadzeniu się śniegu i poślizgnięciu.

Systemem rekomendowanym przez Korporację Kominiarzy Polskich jest system marki BMI Braas. Na czym polega sekret ich bezpieczeństwa?

- Stopnie i ławy są montowane do dachówek pod stopień wykonanych z aluminium i przymocowanych bezpośrednio do łat za pomocą ocynkowanych wkrętów, co zapewnia stabilność i trwałość całego systemu. Ważnym jest, że dachówki do mocowania stopni kominiarskich posiadają specjalnie zaprojektowane zaczepy, pod którymi montowana jest dodatkowa łata podpierająca. Ponadto stopnie i ławy posiadają ażurową powierzchnię. Wszystko to razem daje gwarancję bezpieczeństwa tak istotnego przy pracy na wysokości – tłumaczy Marek Podeszwa, Kierownik Działu Doradztwa Technicznego w BMI Braas.

Ponadto producent oferuje stopnie aluminiowe powlekane w kolorach dachówek, dzięki czemu stopnie i ławy kominiarskie zamontowane na dachu wyglądają estetycznie.

Warto więc na wczesnym etapie projektowania dachu zdecydować się na montaż systemu komunikacji dachowej. Ta jednorazowa inwestycja będzie procentowała przez wiele lat - szczególnie wtedy, kiedy będzie potrzeba inspekcji komina lub np. ustawienia anteny satelitarnej lub internetowej.