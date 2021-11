Budujesz się? Zobacz, jak warunki pogodowe wpływają na przebieg prac dekarskich

„Zamknijmy budowę do świąt!” to jedna z najczęściej słyszanych próśb kierowanych przez osoby budujące dom do firm dekarskich. Jesień wydaje się ostatnim dzwonkiem, by doprowadzić budowę do stanu surowego zamkniętego. Końcowym przedsięwzięciem tego etapu jest wykonanie pokrycia dachowego. Niestety, nie każda jesień jest łaskawa i nie każda pogoda pozwala na wykonywanie określonych prac na dachu. Sprawdź, które warunki są niekorzystne nie tylko dla pracowników firmy dekarskiej, ale również dla trwałości pokrycia dachowego